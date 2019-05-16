مجلس شباب العين يطلق مبادرة «سحورهم علينا»

نظم مجلس العين للشباب، بالتعاون مع مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع بدبي، مساء أول من أمس، مبادرة «سحورهم علينا»، والتي تُعنى بتوزيع وجبات السحور في أماكن عدة بمنطقة العين ومنها مسجد التقوى بصناعية العين، ومسجد الشيخة سلامة بوسط المدينة، ومسجد صناعية هيلي، ومسجد بن حمودة في الجيمي، ومسجد الشهداء في الجاهلي، ومسجد المعترض. ويشارك في المبادرة 50 متطوعاً ومتطوعة، يقومون بتوزيع 100 وجبة سحور يومياً ولغاية 20 من شهر مايو الجاري. وتندرج مشاركة مجلس العين للشباب في المبادرة الإنسانية في إطار دعم المبادرات المجتمعية المتزامنة مع الشهر الفضيل، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز مبدأ العطاء والقيم الإنسانية النبيلة، لا سيما أن المبادرة من شأنها أن ترسم الابتسامة على وجوه المحتاجين، من مختلف الفئات والجنسيات. وعبر عدد من المتطوعين في مبادرة «سحورهم علينا» عن سعادتهم إثر مشاركتهم في المبادرة التي تسهم في الترويج لقيمة العطاء والبذل من أجل الآخرين، ونشر ثقافة عمل الخير في المجتمع الإماراتي، راجين استمرار مجلس العين للشباب في ضخ مبادرات مجتمعية تحقق المنفعة لشتى الشرائح المجتمعية.

Ⅶ العين ــ جميلة إسماعيل

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