1177 معاملة إلكترونية بأبوظبي لطلبات اعتماد مواد البنية التحتية

المصدر: أبوظبي- البيان

نجح قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2019 في إنجاز 1177 معاملة إلكترونية لطلبات اعتماد مواد البنية التحتية بشتى أنواعها.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للجهود التي بذلتها بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار دائرة التخطيط العمراني والبلديات نحو تصعيد ترقية الخدمات الرقمية، وتنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل، والذي جاء تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة الداعية إلى استثمار أفضل التقنيات العالمية من أجل تقديم خدمات عصرية وحضارية تتناسب مع متطلبات المجتمع، واستحقاقات التنمية المستدامة. على الصعيد ذاته ولتحقيق هذه القيم وتطويرها، نظم قطاع البنية التحتية وأصول البلدية في بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل تدريبية استهدفت مستخدمي النظام الرقمي الجديد لاعتماد مواد البنية التحتية (على المنصة الذكية سمارت هب) في المبنى الرئيسي للبلدية.