مدني أم القيوين يطلق حملة «سلامة الخيم الرمضانية»

المصدر: أم القيوين - البيان

أطلقت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين ضمن مبادرة «رمضان أمان» لعام 2019، حملة «سلامة خيم الإفطار والخيم الرمضانية» في شهر رمضان المبارك.

وذلك ضمن مبادرة «رمضان أمان» بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر ثقافة السلامة الوقائية بين أفراد المجتمع، وتستهدف الحملة خيام الإفطار والخيم الرمضانية. وتناولت المبادرة ضروباً متعددة من ضروب التوعية أبرزها الالتزام باشتراطات السلامة العامة والوقاية من الحريق، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات ومرتادي الخيم حتى يتمتعوا بأوقات إفطار آمنة، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر ومؤسسة الشيخ سعود بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية أم القيوين الخيرية وشركة سيتي سيف.