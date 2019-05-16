شرطة أبوظبي توزع 30 سلة غذائية للأسر المحتاجة

المصدر: أبوظبي - البيان

وزعت شرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 30 سلة غذائية للأسر المحتاجة، ضمن برنامجها الرمضاني «تسامحنا غير في شهر الخير» لعام 2019.

وتضمنت السلال مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية، التي يحتاجها الصائم، التي أسهمت في التخفيف من أعباء الأسر المحتاجة، وتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية خلال الشهر الفضيل.

وأكد المقدم خالد الظاهري مدير مركز الدعم الاجتـــماعي في الـــعين بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع جهات الخـــدمة الاجتماعية، وتعزيز الجهود المشـــتركة وزيادة الشــعور بالأمان والسعادة لدى الأسر المحتاجة، مشيراً إلى أن المبادرة تعزز روح العطاء وعمل الخير والتكافل والتراحم في شهر الخير.