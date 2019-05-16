172 دولة أمام جواز السفر الإماراتي بدون تأشيرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

حقق جواز السفر الإماراتي اليوم إنجازا جديدا في سباق القمة كأقوى جواز سفر في العالم في صدارة مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي وحصل على إعفاء جديد من جمهورية منغوليا من تأشيرة الدخول المسبقة لجواز السفر العادي، ليترفع عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة إلى 172 دولة حول العالم (117 دولة دون تأشيرة، و55 دولة يتم الحصول عليها عبر الإنترنت أو لدى الوصول) ليتبقى أمامه 26 دولة من دول العالم تحتاج إلى تأشيرة.

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية عزز جواز سفر الإمارات من صدارته في المركز الأول بفارق 5 نقاط لأول مرة عن المركز الثاني الذي تحتله جوازات كل من: لوكسمبورغ وفنلندا وألمانيا وأشبانا بدخول 167 دولة من دون تأشيرة.