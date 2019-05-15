8 ملايين متابع لحمدان بن محمد على انستغرام

المصدر: اعداد: فاتن صبح

اجتذب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بعدسته التي تعرف كيف ترصد لحظات ولقطات لا تخلو من المغامرة والجرأة، متابعين كثراً عبر منصة انستغرام، وصل عددهم لثمانية ملايين، راقت لهم الصور ولقطات السيلفي ومقاطع الفيديو الجميلة التي ينشرها سموه عبر حسابه.

ويطغى على منشورات انستغرام حب سمو الشيخ حمدان للمغامرة وعشقه للحياة البرية وولعه المستدام بدبي التي تظهر في عدد من الفيديوهات بأبهى حللها وتسهم بحصة كبيرة في اكتساب سموه لمحبة الملايين ومتابعتهم.

بضعة من أجمل الفيديوهات التي التقطتها عدسة سموه تظهره وهو يسبح مع أسماك القرش، أو يستمتع ببرق يلمع في سماء دبي ليشكل خلفيةً فنيةً طبيعية رائعة لبرج خليفة الذي بدا في مقطع آخر من تصوير سمو الشيخ حمدان كأنه يسبح في الغيوم.

ولا تخلو مقاطع الفيديو كذلك من تصوير حي للحظات مغامرة كبرى من الجو تظهر سموه يقود محلقاً في الأجواء مستمتعاً بالمشاهد ومرفقاً إياها ببضعة أبيات شعرية تعبر عما في نفسه.

حس المخاطرة والمغامرة يرافق كذلك صور السيلفي وأبرزها واحدة لسموه عند قمة برج خليفة الأعلى في العالم، أو مداعباً أسداً.

اللحظات المؤثرة والجميلة لا يخلو منها حساب انستغرام فيكشف عن صورة للطفل حمدان ولسمو الشيخ محمد بن راشد مع أحفاده في لقطة مفعمة بالحنان والفرح.