الطقس غداً صحو وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية المكشوفة نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على اليابسة بعد الظهر.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:00 والمد الثاني 23:52 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:08.

وبالنسبة لبحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 07:58 والمد الثاني عند الساعة 19:43 والجزر الاول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني 02:23.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 25 50 15

دبي 38 25 50 20

الشارقة 39 22 55 25

عجمان 39 23 55 25

أم القيوين 38 24 60 25

رأس الخيمة 39 22 65 25

الفجيرة 41 28 70 15

العين 40 25 45 15

ليوا 42 25 45 15

الرويس 39 26 55 15

السلع 38 26 55 20

دلما 39 28 50 20

طنب الكبرى 36 27 70 30

طنب الصغرى 36 27 70 30

أبو موسى 36 27 70 30.