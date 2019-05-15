محمد بن زايد يصل إلى القاهرة

المصدر: وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القاهرة اليوم في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه ــ لدى وصوله مطار القاهرة الدولي ــ عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وتبادلا الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسلطان راشد الشامسي مدير تنفيذي في ديوان ولي عهد أبوظبي وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.