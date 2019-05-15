شرطة دبي تتيح ترخيص المركبات دون سداد المخالفات المرورية

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت شرطة دبي عن إمكان أصحاب المركبات تجديد مركباتهم دون سداد المخالفات المرورية الصادرة من دبي والاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 100% على جميع المخالفات المرورية بما فيها قطع الإشارة الحمراء ويلزم صاحب المركبة دفع المخالفات الصادرة من البلدية وهيئة الطرق والامارات الاخرى وذلك ضمن مبادرة «تسوية المخالفات» المرورية التي أطلقتها شرطة دبي في الـ 7 من فبراير الماضي،.

وبينت القيادة العامة لشرطة دبي، أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة «تسوية المخالفات» المرورية التي أطلقتها شرطة دبي بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى 457 ألفاً و 145 مستفيداً حصلوا على حسومات تصل إلى 25% على إجمالي مخالفات تجاوز عددها مليوناً و 260 ألفاً و46 مخالفة.

وأظهرت نتائج مبادرة تسوية المخالفات انخفاض الحوادث المرورية المسجلة خلال الفترة الأولى من المبادرة، حيث تراجعت الحوادث المرورية من 48 ألفاً و247 حادثاً مرورياً في نفس الفترة من العام الماضي إلى 43 ألفاً و947 حادثاً خلال العام الجاري، فيما انخفضت الوفيات بنسبة 30% مسجلة 20 حالة وفاة مقارنة بـ 29 حالة مسجلة بنفس الفترة في العام الماضي، كما أظهرت الإحصائيات تراجع أعداد المركبات المطلوبة للحجز بنسبة 19%.

وقال اللواء محمد سيف الزفين إن مبادرة تسوية المخالفات المرورية تبدأ في مرحلة الربع الثاني من المبادرة والتي تستمر لـ 3 أشهر، وتقدم حسومات تصل لـ 50% من نسبة المخالفات في حال لم يرتكب السائق أي مخالفات مرورية خلال الفترة.

ووجه أصحاب المركبات الذين ترتبت عليهم المخالفات بالاستفادة من هذه المبادرة ومواصلة الالتزام بقوانين السير والمرور والاستفادة من الحسومات الممنوحة خلال عام التسامح ودفع المخالفات المتأخرة عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، داعياً أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة جميع مستخدمي طرق الإمارة.