شرطة دبي تستعيد 1277 حساب تواصل اجتماعي لأصحابها

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أكد النقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي ساهمت في استرجاع 1277 حساب منها 1177 حساب "واتسآب"، و90 حساب "انستغرام"، و10 "فيسبوك وسناب شات" لأشخاص تقدموا ببلاغات عبر المنصة، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة والابتكارات التي تطلقها شرطة دبي في مختلف القطاعات بهدف حماية المجتمع ومنها خدمة منصة ecrime""، ساهمت بشكل كبير ولافت في عملية سرعة التجاوب مع هذا النوع من الجرائم والبلاغات، حيث أن عملية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في السابق كانت تستغرق وقتاً وجهداً من المبلغ، ولكن بعد إطلاق منصة ecrime"" على العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae أصبحت العملية أكثر سرعة وسهولة وسلاسة، وذلك لأن عامل الوقت في هذا النوع من الجرائم يساهم بشكل كبير في التصدي لها.

وقال الشحي في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في إدارة الإعلام الأمني مؤخراً بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من الضباط والصحفيين، إن الجرائم الإلكترونية بمختلف تصنيفاتها في تسارع عالمي مستمر، نظراً لزيادة الاستخدام العالمي للتقنيات في مجال الخدمات، وانتقال كثير من المجتمعات إلى استخدام الأنظمة الذكية في معاملتها اليومية، وهو ما يصنع تحديات أمنية مستمرة تتطلب العمل بشكل مستمر في تطوير هذه القطاعات للتصدي لهذه الظواهر والحد منها.

وأوضح الشحي أن عدد البلاغات التي تلقتها إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي المتعلقة بالجرائم الإلكترونية خلال عام واحد منذ إطلاق خدمة منصة ecrime""، والمعنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت بلغ 9 آلاف و 46 بلاغا، وتنوعت البلاغات بين جرائم تهديد وابتزاز إلكتروني، واختراقات إلكترونية، وبلاغات نصب واحتيال إلكتروني.

وقال النقيب عبدالله الشحي إن منصة ecrime قد تم إطلاقها من قبل شرطة دبي قبل عام، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم اتصالات ومركز دبي للأمن الإلكتروني، في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات، وجاء هذا المشروع ضمن مخرجات وتوصية الجلسة الحوارية التي ناقشت خطة دبي 2021 والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام متكامل لرصد وتلقي البلاغات الخاصة بالجرائم الإلكترونية بمختلف تصنيفاتها في إمارة دبي، وتحقيق سرعة الاستجابة عبر منصة إلكترونية متخصصة ومتكاملة وسهلة للاستخدام من قبل الجمهور، وتساعد رجال الأمن على التعامل بشكل فوري مع هذه الجرائم.