حمدان بن محمد يعلن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السري لحكومة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على حسابه على موقع "تويتر" نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري ومؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات: اطلعت اليوم على نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري ومؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي. النتائج تعكس تطور ومكانة دبي كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أفضل مدينة في العالم، أمامنا الكثير لننجزه وهذه البداية لمرحلة جديدة من التحدي والريادة.

وأضاف سموه: أهنئ أصحاب المراكز الثلاث الأولى في مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري من الجهات المتوسطة وهم دائرة السياحة ودائرة التنمية الاقتصادية وجمارك دبي ومن الجهات الكبيرة شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وبالمركز الثالث هيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة.

وأردف سموه: وأهنئ أصحاب المراكز الثلاث الأولى في مؤشر سعادة الموظفين من الجهات المتوسطة وهم مركز الاحصاء والنيابة العامة ودائرة التنمية الاقتصادية ومن الجهات الكبيرة شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي.

وختم سموه: وأشيد بالجهات التي حققت أفضل نسبة تحسين في مؤشر سعادة المتعاملين وهم الدفاع المدني وشرطة دبي وهيئة الطرق كما نهنئ الجهات التي حققت أفضل نسبة تحسين في مؤشر سعادة الموظفين وهم دائرة الموارد البشرية ومؤسسة الأوقاف وشرطة دبي.