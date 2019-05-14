مفوضية اللاجئين تطلق منصة "نوّر حياة اللاجئين" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي ابن بطوطة مول حملة لنشر الوعي والتضامن حول قضية اللاجئين والنازحين من خلال منصة "نوّر حياة اللاجئين من نور الشهر الفضيل" طوال الشهر الكريم وحتى السادس من يونيو 2019.

وتعرض المنصة نموذجاً لوحدات مأوى اللاجئين وتتيح للزوار تجربة الواقع الافتراضي ومعايشة معاناة اللاجئين، كما يمكن للزوار التعبير عن تضامنهم عبر كتابة أمنياتهم ومشاركتها على حساباتهم في مواقع التواصل الإجتماعي. وتسعى المفوضية من خلال هذه الفعالية للتواصل مع الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة وحثّهم على تذكر اللاجئين والنازحين قسراً في دعائهم وصلواتهم.

وفي هذا السياق، قال حسام شاهين، مسؤول علاقات القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مفوضية اللاجئين: "في الوقت الذي نجتمع فيه مع الأهل والأصدقاء للاحتفال بشهر رمضان في أجواء روحانية وأسرية سعيدة، يقضي الملايين من النازحين واللاجئين شهرهم بعيداً عن أوطانهم وأحبابهم وفي ظروف معيشية صعبة. لذلك فإننا ننتهز هذه الفرصة لدعوة الجميع للتضامن مع الأسر اللاجئة."