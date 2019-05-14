"مازيراتي جران توريزمو" تنضم لأسطول دوريات شرطة دبي الفارهة

المصدر: البيان الإلكتروني

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة الكوبيه الإيطالية، "مازيراتي جران توريزمو " الموزعة حصرياً من قبل شركة الطاير للسيارات إلى أسطول دورياتها الفارهة.

ودشن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سيارة "مازيراتي جران توريزمو" في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والسيد جاد الياس نائب رئيس مبيعات مازيراتي في شركة الطاير للسيارات، والسيد دومنينكو لا مارتيه مدير عام شركة مازيراتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

واستمع اللواء المري إلى شرح تفصيلي لمواصفات سيارة الكوبيه الفاخرة "مازيراتي جران توريزمو" ذات المقاعد الأربعة الرياضية، والمزودة بمحرك ثمان أسطوانات بسعة 4.7 ليتر وقوة 460 حصان، ويوفر محرك السيارة، الذي صنعته فيراري استجابة فورية لأوامر دواسة الوقود، ويمتاز بخواص دوران حر وصوت مدهش لطالما تألقت به سيارات مازيراتي

وأشاد اللواء المري بالتعاون الوثيق مع شركة الطاير للسيارات التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الرياضية ضمن اسطولها من الدوريات الفارهة إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية الهامة، مثل برج خليفة و"بوليفارد الشيخ محمد بن راشد" و"جي بي آر"، وغيرها من المناطق إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

سعداء بالانضمام

وعلق السيد جاد إلياس قائلاً: "الطاير للسيارات هي إحدى وكالات السيارات الرائدة في دولة الإمارات وتضم مجموعة واسعة من علامات السيارات الفاخرة، ونحن بدورنا سعداء بانضمام سيارة مازيراتي جران توريزمو إلى أسطول الدوريات الفارهة بما يعزز دعمنا للرؤية المستقبلية لشرطة دبي في تقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة لأفراد الجمهور والسياح."

وفي هذا الصدد صرح دومنينكو لامارتيه قائلاً: "تطورت سيارة مازيراتي جران توريزمو على مر السنوات لتصبح واحدة من أكثر السيارات الرياضية أناقة، وذلك بفضل طابعها الاستثنائي "جي تي"، تتميز جران توريزمو بالعراقة بجانب قوتها وصوتها المميز."

إضافة نوعية جديدة

وبدوره، أكد المقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي أن سيارة " مازيراتي جران توريزمو " تعتبر إضافة نوعية جديدة إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، لافتاً أنه إضافة إلى سيارة "مازيراتي جران توريزمو " يرتفع عدد الدوريات الفارهة ضمن أسطول شرطة دبي إلى 15 سيارة رياضية متنوعة.

وأضاف أن سيارة "مازيراتي جران توريزمو " ستتواجد في الأماكن السياحة وسيساهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.

زيارة مركز القيادة والسيطرة

وبعد تدشين الدورية الفارهة، زار ممثل الطاير للسيارات ومازيراتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات الذي حصل على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري، واستمع إلى شرح حول أنواع الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع، وطبيعة العمل في المركز وآلية تلقي البلاغ ووصول الدوريات إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية، ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر، التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك.

كما واستمع إلى شرح حول الخدمة المميزة التي توفرها شرطة دبي لأصحاب الهمم حيث يتم تسجيل بياناتهم في مركز القيادة والسيطرة ونوع إعاقتهم وفي حالة حدوث أي طارئ يتم إرسال الدورية إليهم لتقديم المساعدة في أسرع وقت ممكن.

كما واستمع إلى شرح حول نظام استقبال المكالمات الطارئة وخدمة أمنك بلمسة زر "SOS " الهادفة إلى الاستجابة السريعة لطلبات النجدة بسرعة والانتقال إليها في أسرع وقت ممكن ، بالإضافة إلى الخدمات السريعة لمرضى القلب وكبار المواطنين.

زيارة مركز (SPS)

كما وزار مدير عام شركة مازيراتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركز الشرطة الذكي الثاني (SPS) في منطقة لامير بالجميرا الذي يقدم إلى مرتادي المنطقة كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

واستمع مدير عام شركة مازيراتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية ولجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي، وأطلع على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.