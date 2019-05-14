القطامي: المرحلة المقبلة ستشمل إجراءت مشددة لضمان سلامة المرضى

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

عقد معالي حميدالقطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي مؤتمراً صحفياً حول تطور القطاع الطبي في الدولة والتشريعات الخاصة بتنظيم القطاع.

وكشف القطامي عن وجود 50 مركزاً في دبي لجراحات تشمل مختلف التخصصات معظمها متخصصة بالتجميل، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشمل إجراءت مشددة حول سلامة المرضى.

وقال القطامي بأن هناك 1212 مركز طبي متعدد التخصصات و 935 صيدلية و 84 مختبر مرجعي إضافة إلى 39981 مهني مرخص منهم 10665 طبيب.

وأفاد أن المستشفيات الحكومية أجرت العام الماضي 33890 عملية مقابل 89665 في القطاع الخاص.

وبلغ عدد المطالبات التأمينية 33.3 مليون مطالبة العام الماضي بلغت قيمتها 15 مليار درهم.