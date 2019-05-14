سحب مضاد حيوي بسبب خطأ مطبعي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تسبب خطأ مطبعي ورد في النشرة الداخلية لأحد المضادات الحيوية «Dalacin C 75 mg» في سحب تشغيلتين من الدواء رقمي: x99846 وw97924، وذلك بناء على ما ورد من الشركة المصنعة للدواء بحجر وعدم توريد التشغيلتين.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الخطأ المطبعي جاء في النشرة الداخلية بكتابة « يرجى إضافة 75 مل ماء» بدلا من 60 مل ماء، علما بأن الدواء غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة.

وتمت التوصية بعدم توريد التشغيلتين إلى الدولة واستبدال المخزون الحالي بتشغيلات غير متأثرة في أقرب وقت، وعزل المخزون المتاح من هذه التشغيلات على مستوى المنشآت الصحية، وعلى ممارسي الراعية الصحية وصف علاجات بديلة إن أمكن لحين توفير تشغيلات أخرى من الدواء، فيما يسمح باستخدام الدواء في الحالات التي يكون فيها شراب الكليندامايسين هو العلاج الوحيد على أن يتم تحضير الدواء وإذابته بالماء من قبل الصيدلي المسؤول.