«رمضان دبي تراحم وتعايش» يجمع ثقافات الشعوب

المصدر: دبي - البيان

استضافت فعاليات «العالم في رمضان» في أسبوعها الأول المخصص لمشاركة دول الشرق الأوسط وآسيا، باقة متنوعة من الفنانين والشعراء والحرفيين، الذين قدموا عروضاً متميزة ومختلفة بهدف تسليط الضوء على ثقافات وعادات الشعوب وأبرز الممارسات التي اعتادوا عليها خلال شهر رمضان المبارك، يأتي ذلك ضمن خطة برامج وأنشطة «رمضان دبي»، والذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، طيلة أيام الشهر الفضيل تحت شعار «رمضان دبي تراحم وتعايش».

وقدم مجموعة من الأعضاء السوريين في نادي الإمارات الدولي للأعمال يوماً رمضانياً مميزاً بالصبغة السورية، من خلال مجموعة من الأعمال الفنية ومنها إلقاء قصائد شعرية وعرض لوحات مرسومة ومنحوتات وقطع فنية قديمة من المصنوعات الزجاجية والمنسوجات والمطرزات، كما قدمت المصممة الفنية لأعمال الخشب والصدف سوسن موصلي عرضاً فنياً رائعاً لنماذج من أعمالها والتي لاقت إقبالاً واستحساناً من الجمهور.

واستطاعت الدكتورة دانة الضويحي من خلال تقديمها نبذة عن دولة سوريا مهد الحضارات بين الماضي والحاضر، شد انتباه الحضور واستماعهم خصوصاً فيما يتعلق بتنوع اللهجات السورية باختلاف مناطقها السكنية وبيئاتها الطبيعية.

تعد منصة «العالم في رمضان» واحدة من أبرز فعاليات برنامج رمضان دبي والتي تفتح أبوابها يومياً للجمهور من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1:45 بعد منتصف الليل وتستمر للعشرين من رمضان في منطقة الشلالات، دبي مول، تضم المنصة مجموعة متنوعة من الأركان ومنها ركن التصوير الفوتوغرافي بالزي التراثي، ركن الخط العربي، ركن ورش عمل الأطفال، ركن الحرف اليدوية، شاشات عرض تفاعلية، منطقة المسرح.

وقدم ركن الحرف اليدوية مجموعة من الأعمال الحرفية مثل الخزفيات والنحت بالطمي وديكوباج والسف والنافر العجمي والتلي والحلي.

وشهد ركن الخط العربي إقبالاً واضحاً من الجمهور لكتابة أسمائهم بالخط الكوفي الجميل وغيره من الخطوط العربية الأصيلة، بالإضافة إلى متابعة ما يقوم به الفنانون من الرسم الزيتي والرسم على الزجاج والرسم التراثي الحر والرسم بالفحم والرسم على القماش والرسم على الجلد.

واشتملت منطقة المسرح على ألعاب ومسابقات تراثية ومسرح دمى وحكواتي، بالإضافة لعرض تمثيل مسرحي للهجات العربية وأشعار تمثيلية، ومسرحية توعوية ترفيهية للأطفال المصابين بالسكر وكيفية التكيف أثناء فترة الصيام.