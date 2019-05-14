«الدفاع المدني» و«الداخلية» تطلقان أفلاماً توعوية ضمن «رمضان آمن»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني وإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، سلسلة من الأفلام التوعوية القصيرة في مجالات تعزيز الحماية والوقاية من الحرائق خاصة في البيوت والمنازل السكنية، وذلك ضمن حملة «رمضان آمن».

وتتضمن الأفلام رسائل توعوية مصورة في مجالات الوقاية من حرائق المنازل، وسبل الوقاية في المطابخ المنزلية، واشتراطات السلامة في الخيم، والإسعافات الأولية من الإصابات بالحرائق.

وأكد العقيد محمد عبدالله التكاوي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، أن الأفلام التوعوية المنتجة تأتي ضمن فعاليات متنوعة ومستمرة ضمن الخطة التوعوية الرئيسة للعام 2019، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف كافة فئات المجتمع، وذلك بمخاطبة الجمهور عبر كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة.

فيما أوضح المقدم فواز علي عبدالله مدير إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، أن الإدارة تعمل على نشر رسائل الحملات التوعوية التي تطلقها الوزارة، وذلك بالتنسيق مع كافة وسائل الإعلام، مؤكداً الحرص على تنويع وإثراء المحتوى الإعلامي.