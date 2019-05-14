توفير منتجات غذائية مطابقة لمعايير «وقاية» في اللولو بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، أن المنتجات الغذائية الصحية التي تستوفي معايير «وقاية» أصبحت متوفرة في فرع اللولو هايبر ماركت في المركز التجاري العالمي أبوظبي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من سلسلة المبادرات الهادفة لتحقيق «أبوظبي مجتمع معافى».

جاء ذلك ضمن بنود مذكرة تفاهم وقعتها دائرة الصحة أبوظبي ومجموعة اللولو العالمية، لدعم تطبيق معايير برنامج «وقاية - التغذية السليمة»، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية.

ووقع المذكرة كل من الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير دائرة الصحة العامة في دائرة الصحة أبوظبي، وسيفي روباوالا الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، وبناء على المذكرة، سيتم عرض المنتجات الغذائية الصحية تحت شعار «غذاؤك الصحي.. خيارك الأفضل» والتي تستوفي المواصفات الصحية التي حددتها الدائرة ضمن برنامج «وقاية» بالاعتماد على مرجعيات عالمية تطبق دولياً في هذا المجال.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري: «تؤمن دائرة الصحة أبوظبي بأهمية تعزيز الصحة والعافية لكافة أفراد المجتمع والوقاية من ومكافحة الأمراض المزمنة من خلال برامج توعوية ووقائية هادفة، حيث تسعى من خلال برنامجها وقاية إلى غرس ثقافة الغذاء الصحي لدى أفراد المجتمع في الإمارة وتوفير خيارات صحية لهم وفي متناول أيديهم».