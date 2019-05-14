565 حالة تعامل معها قسم حديثي الولادة بمستشفى توام

المصدر: أبوظبي - البيان

يُعد قسم الأطفال في مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أحد أهم وأكبر أقسام طب الأطفال في الإمارات، بما يقدمه من رعاية صحية فائقة الجودة للأطفال، على أيدي أطباء مختصين متميزين.

كما يعد قسم حديثي الولادة، من أكبر الأقسام في دولة الإمارات، وتعامل مع 565 حالة، خلال العام الماضي 2018، والربع الأول من العام الجاري 2019، إضافة إلى 390 حالة استقبلها قسم العناية المركزة في قسم الأطفال في توام.

وقال الدكتور محمد خصاونة رئيس قسم الأطفال بالإنابة، واستشاري طب حديثي الولادة: إن قسم طب الأطفال في توام، يوفر علاجات متميزة على مستوى العالم، على أيدي نحو 65 طبيباً، حاصلين على شهادات عليا، وعلى شهادات تكريم من مؤسسات طبية عالمية أمريكية وأوروبية، ويوفر كل الاختصاصات بطب الأطفال والتخصصات الفرعية، مثل الأمراض الوراثية، وجراحة الأطفال وطب الخدج وحديثي الولادة.

وأضاف أن قسم الأطفال في توام يولي فئة الأطفال أهمية كبيرة، ويحرص على تقديم الرعاية النفسية والصحية لهم، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وقد أطلق مؤخراً مبادرة فريدة من نوعها للأطفال الذين يحتاجون لإجراء عمليات، حيث يتم نقل الطفل إلى غرفة العمليات بواسطة السيارات الكهربائية المخصصة للأطفال، وذلك للتقليل من حدة التوتر لديهم قبل الدخول لإجراء العملية.

تخصصات

وأوضح الدكتور محمد خصاونة، أن قسم الأطفال يوفر عشرة تخصصات فرعية، يشرف على كل تخصص منها استشاري، كما يوفر أحدث الأجهزة الطبية، من أبرزها جهاز معالجة الأذية الدماغية الناجمة عن نقص الأكسجين في الدم، وكذلك أجهزة التنفس التي تعمل بتقنية النبض العصبي، التي تقلل من إصابات الرئة لدى حديثي الولادة.

وأشار إلى أن وحدة العناية الفائقة للأطفال في مستشفى توام، تعد الثانية من حيث القدرة الاستيعابية على مستوى دولة الإمارات، إذ تحتوي الوحدة على 19 سريراً مجهزاً بتصميم يناسب الأطفال، بالإضافة إلى غرفة عزل وغرفتين لحماية البيئة، كما تتوافر خدمات طبية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وذلك من أجل استمرار المستشفى في توفير الرعاية المتطورة للأطفال الذين يعانون من حالات حرجة، وأولئك الذين يتعافون من العمليات الجراحية الكبرى.