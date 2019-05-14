جمارك دبي توزع 20 ألف وجبة ضمن «سواعد الفرضة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي باكورة مبادراتها الرمضانية «سواعد الفرضة» التي من خلالها يتم توزيع 20 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك على قائدي المركبات قبيل أذان المغرب بواقع 5,000 وجبة كل يوم سبت بالقرب من تقاطع الإشارات المرورية الواصل بين شارعي الشيخ راشد والميناء، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مفهوم الإحسان والخير وغرسها في المجتمع بكافة فئاته.

وفي معرض تعليقه على المبادرة قال أحمد محبوب مصبح: تحرص جمارك دبي سنوياً وتزامناً مع الشهر الفضيل على تنظيم العديد من المبادرات الخيرية، وتضعها ضمن خططها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية، للإسهام في تحقيق مبدأ التكافل والتضامن المجتمعي وتعزيز مشاعر البذل والعطاء الذي أمر به ديننا الحنيف واتسم به مجتمع الإمارات، بما ينسجم ذلك مع توجهات حكومتنا الرشيدة.

وأهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، الهادفة لإحداث تأثير إيجابي، يعزز مستويات جودة الحياة في المجتمع، عبر تشجيع الأفراد والمؤسسات على خدمة المجتمع ودعم مجال العمل التطوعي.

وعبر القنصل العام الأمريكي بدبي عن سعادته بالمشاركة في مبادرة جمارك دبي «سواعد الفرضة» وهي المرة الأولى التي يشارك في فعالية رمضانية منذ تولي مهام عمله الجديد في الدولة في مارس الماضي، مثمناً جهود جمارك دبي في تنفيذ المبادرات الخيرية التي تستهدف إيصال رسالة للعالم أجمع بأن الإمارات بلد الخير، مؤكداً أن تلك أول مرة يتطوع في مبادرات خيرية في رمضان، والتي تأتي بنتيجة إيجابية لإسعاد جميع أفراد المجتمع، بكافة جنسياتهم، وتعزيز جودة الحياة والرفاهية لكل مواطن ومقيم.