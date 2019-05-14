«ضمان» توصي بتقسيم وجبة الإفطار إلى ثلاث حصص غذائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أشارت الدكتورة نوال خالد، مديرة إدارة الصحة المجتمعية لدى الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، إلى أن إدارة الوزن والحفاظ على الصحة خلال شهر رمضان المبارك يتمثل في تقسيم وجبة الإفطار إلى ثلاث حصص غذائية.

وأكدت الدكتورة نوال أن هذه الممارسة تشكل أبرز الحلول الفاعلة للحفاظ على اللياقة والسيطرة على زيادة الوزن خلال هذه الأيام المباركة، موضحةً:

"يحمل الصيام في شهر رمضان الفضيل فوائد صحية مهمة، ونحن في «ضمان» ندرك ضرورة توعية الجميع وإطلاعهم على سبل تسخير هذه الفوائد، وفهم المخاطر الصحية التي قد تنجم عن سرعة تناول وجبة الإفطار، لذا ندعو الجميع خلال هذا الشهر الكريم إلى بدء وجبة الإفطار بتناول التمر مع كأس من المياه أو الحساء، ثم الانتظار مدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الشروع بتناول الوجبة الرئيسية، كما يُفضل تأجيل الحصة الثالثة، طبق التحلية إلى ما بعد ساعة أو ساعتين من موعد الإفطار.

ويُشار إلى أن هذه النصيحة الغذائية كانت من ضمن التوصيات التي أصدرها قسم الصحة المجتمعية للمشتركين في برنامج إدارة الوزن، والذي يستخدم مجموعة من الأدوات الرقمية بهدف مساعدة مشتركيه على إدارة وخسارة الوزن خلال العام، حيث ساعد البرنامج في عام 2018 ألفي شخص على تحقيق هذه الغاية. كما تمكّن 93% من المشاركين بالبرنامج خلال العام الماضي من خفض وإدارة أوزانهم خلال فترة وصلت إلى 12 شهراً تحت إشراف مدرب شخصي مختص بالصحة واللياقة.