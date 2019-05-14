1351شاباً وشابة استفادوا من «إعداد» في الربع الأول 2019

المصدر: ■ دبي ـ نورا الأمير

بلغ إجمالي الشباب والشابات المستهدفين من برنامج (إعداد) لتأهيل المقبلين على الزواج التي تنفذها وزارة تنمية المجتمع، في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 1351 شاباً وشابة، فيما وصل عدد المستهدفين خلال العام الماضي 2018 إلى 3854 شخصاً.

وأكدت وحيدة خليل مدير إدارة منح الزواج إن برنامج «إعداد» تتناول 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات التي تُقدم على مستوى إمارات الدولة، وهي: العلاقات الأسرية، والتوافق في الحياة الزوجية، والتخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، والتحديات الأسرية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المقبلين على الزواج من المستفيدين وغير المستفيدين من منحة الزواج، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة آمنة ومستقرة. ويستهدف البرنامج المتقدمين للحصول على منحة الزواج وزوجاتهم بشكل إلزامي، وهو متاح لجميع أفراد المجتمع سعياً لزيادة الوعي بمفهوم تكوين الأسرة الإماراتية المستقرة والمتماسكة.

تدريب

وأوضحت وحيدة خليل أن برنامج إعداد، هو عبارة عن دورة تدريبية متكاملة تتكون من مجموعة محاور وتشمل جميع جوانب الحياة: دينية، نفسية، اجتماعية، أسرية، واقتصادية، مضيفة أن البرنامج يشمل عرض وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها، ومحاولة فك العقد والتحديات التي يعاني منها الأزواج.

وقالت إنه يتم تقديم دورات «إعداد» على مستوى إمارات الدولة، عن طريق محاضرين ومرشدين اجتماعيين متخصصين في التوعية الأسرية، وذلك يتيح للمشارك حرية اختيار مكان الدورة بحسب رغبته في المكان المناسب له، ولكل محور عنوان وأهداف.

وأشارت مدير إدارة منح الزواج إلى توظيف الوسائل التقنية الحديثة في خدمة برامج إعداد سواء في التسويق والإعلان عن الدورات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة تنمية المجتمع، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة مثل: توتير فيسبوك وانستغرام، كما يتم استخدام التقنيات الحديثة في عرض المادة العلمية في جميع الدورات المنفذة.

إقبال

ولفتت إلى حجم الإقبال من قبل الشباب المتقدمين على طلب منحة الزواج وزوجاتهم لحضور دورات إعداد، حيث تمتد مدة البرنامج على مدار سنة كاملة من تاريخ تقديم الطلب، وللذين يتعذر عليهم الحضور بسبب التحاقهم بالخدمة الوطنية مثلاً أو بدورات خارج الدولة، هناك مهلة إضافية تُعطى للمستفيد شريطة أن يقدم أسباب تجاوزه المدة المقررة لحضور البرنامج.

وأضافت وحيدة خليل إن دورات برنامج إعداد تنفذ وفق خطة سنوية معتمدة تشمل جميع إمارات الدولة في فترات صباحية ومسائية خلال أيام الأسبوع وفي نهاية الأسبوع، والتي تستمر بشكل دائم سنوياً بمعدل 3 دورات شهرياً، وبعدد 3 ساعات لكل دورة.