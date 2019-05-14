جائزة الظفرة تستهدف المساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تتواصل عمليات تقييم جائزة الظفرة للتميز في نسختها الثالثة، تحقيقاً للأهداف والخطط الاستراتيجية لبلدية منطقة الظفرة، لتقديم خدمات بأعلى مقاييس الجودة والتميز.وتطبق جائزة الظفرة للأداء المتميز نموذجاً يحاكي منظومة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز مع مراعاة ظروف وطبيعة العمل في بلدية منطقة الظفرة.

وتهدف الجائزة إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء في بلدية منطقة الظفرة لتواكب الممارسات العالمية، ونشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة في العمل وخلق بيئة عمل تنافسية تقود الفرد والبلدية إلى مستويات متميزة من الأداء والإبداع. والمساهمة في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، من أجل إسعاد المجتمع المحلي، انطلاقاً من رؤية حكومة أبوظبي 2030 ورؤية دائرة التخطيط العمراني والبلديات الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي ذات تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع.

كما تهدف إلى وضع أسس ومعايير الاعتماد عليها في تحديد اتجاهات التميز يتم من خلالها قياس مدى التقدم والتطور في الأداء. بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الموظفين على مختلف مستوياتهم الوظيفية على التميز والإبداع وتطوير الذات، وتهيئة البلدية ومشاريعها وموظفيها للمشاركة الفعالة في جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وتكريم المتميزين من القطاعات والأفراد على إنجازاتهم في مختلف مجالات العمل.

ويتواصل العمل بمراحل الجائزة وفق خطة عمل تم وضعها من قبل مكتب التميز المؤسسي بالبلدية، حيث تم إطلاق مسابقة داخلية لاختيار أفضل شعار للجائزة، وتم تطوير وتحديث دليل للجائزة وإعداد النماذج المطلوبة لطلبات الترشيح للجوائز الرئيسية وجوائز الأفراد، كما تم إعداد العروض التقديمية للتوعية على منظومة التميز وكيفية صياغة ملفات التقديم وعروض تقديمية لجوائز الأفراد، بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ مجموعة برامج توعوية عن معايير الجائزة وفئاتها المختلفة، إلى جانب تنظيم ورش عمل في جميع قطاعات ومدن بلدية الظفرة.