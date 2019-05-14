الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة, أم القيوين - وام

واصل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، بقصر البديع العامر أمس التهاني بشهر رمضان الفضيل من جموع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ووفود المؤسسات والدوائر الخدمية والإعلامية بحكومة الشارقة.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بقصر الزاهر عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني من الشيخ محمد بن راشد المعلا ومحمد مير عبدالله يوسف الرئيسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، معبرين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

وتبادل سموهما التهاني أيضاً بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط ومديري ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات مع وجهاء وأعيان وأبناء القبائل ورجال الاقتصاد والأعمال والمصارف وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة المباركة أيضاً من أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ووفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومدينة الفجيرة للإبداع، ووفود الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الفجيرة وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات.

أم القيوين

أيضاً استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وأحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، والوفد المرافق له، ومحمد مير عبدالله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، ووفد الجمعيات والمؤسسات الخيرية بأم القيوين، والمواطنين وأبناء القبائل.

رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من وجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما تقبل سموه التهاني من وفود دائرة الخدمات العامة وهيئة حماية البيئة والتنمية والجامعة الأمريكية برأس الخيمة ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة وهيئة رأس الخيمة للمواصلات.