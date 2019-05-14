ولي عهد رأس الخيمة يطمئن على صحة المواطن طارق الحبسي

المصدر: رأس الخيمة - وام

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، المواطن طارق بن يهمور الحبسي، وذلك بمنزله في منطقة سيح البريرات برأس الخيمة.

واطمأن سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال الزيارة على صحة طارق بن يهمور الحبسي بعد العملية الجراحية التي أجريت له، متمنياً له الشفاء العاجل. وتبادل سموه الأحاديث الودية التي تجسّد عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن و الحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، وفواز عبدالله بن جمعة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة.