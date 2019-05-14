حمدان بن زايد يستقبل الفائزين بجائزة الدانة والمهنئين برمضان

المصدر: أبوظبي ـــ وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي في قصر النخيل الموظفين الفائزين بجائزة الدانة للتميز الداخلي التي نظمتها الهيئة في دورتها الثالثة في إطار توجه حكومة أبوظبي لتحفيز الجهات الحكومية على العمل لرفع مستوى أدائها وتحسين آليات العمل في قطاعاتها الداخلية.

وسلّم سموه الدروع للفائزين بالجائزة عن فئة الأفراد الذين وصل عددهم إلى 15 موظفاً بحضور الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة للهيئة وأعضاء لجنة الإدارة التنفيذية بالهيئة.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الموظفين الفائزين، مثمناً عالياً جهودهم وتميزهم في أداء عملهم، مؤكداً أن هيئة البيئة أبوظبي تزخر بكفاءات وخبرات فاعلة في مختلف المجالات والتخصصات وأن المناخ الإيجابي والتعاوني الذي يتسم به العمل في الهيئة يعد من المقومات الرئيسة للتحفيز على الإبداع والابتكار.

من جانبهم عبَّر المكرَّمون عن شكرهم وامتنانهم للقاء سaمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة من سموه ستسهم في بث الطاقة الإيجابية لديهم وتحفيزهم على مواصلة العطاء للارتقاء بأدائهم وبذل المزيد من الجهد والتميز.

من جهة أخرى استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من المسؤولين والمهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه والحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر اللقاءين سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.