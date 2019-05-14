«الاقتصاد» تشارك في سباق «سقيا الأمل»

المصدر: دبي-البيان

شاركت وزارة الاقتصاد امس في سباق «سقيا الأمل» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون بذلك أول وزارة اتحادية تشارك في هذه المبادرة الإنسانية.

وقد شارك في فعالية السباق معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، والوكلاء المساعدون وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات والموظفين في وزارة الاقتصاد.

وأثنى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على سباق سقيا الأمل، وأكد أن وزارة الاقتصاد تفخر بدعم هذه المبادرة الإنسانية الرائدة والمشاركة في هذا السباق الذي يعكس الرؤية الإنسانية النبيلة لقيادة دولة الإمارات، ويعزز التفاعل الإنساني والتضامن مع المجتمعات والمناطق التي تعاني صعوبات وشحاً في الحصول على المياه الصالحة للشرب، ويشجع على المشاركة في دعمهم وتحسين ظروف حياتهم، مشيراً معاليه إلى أن هذه المبادرة الطيبة تمثل امتداداً للرسالة الإنسانية السامية وقيم الخير والعطاء التي تتبناها دولة الإمارات.

ويندرج سباق #سقيا_الأمل تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كتحدٍ إنساني مبتكر يهدف إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصاله للمناطق التي تعاني شُحّاً في موارد المياه الصالحة للشرب، بحيث تشارك المؤسسات، في القطاعين العام والخاص، عبر موظفيها في هذا السباق الإنساني والتنافس من خلال ضخّ أكبر كمية من المياه عبر جهاز ضخ تفاعلي افتراضي متنقل، على أن تقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتبرع بنفس كمية المياه الإجمالية التي تضخُّها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظاً.