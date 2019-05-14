«خيرية الفجيرة»: 112350 وجبة تعدها الأسر المشاركة في «إفطار الصائم»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن مشاريع الأسر المنتجة شهدت تطوراً كبيراً، من خلال حرص إدارة الجمعية على متابعتها وتطوير وتحسين أدائها وتسويق إنتاجها،.

حيث أثبتت منذ نشأتها كفاءة وجدية والتزاماً في العمل، لذلك وتشجيعاً من الجمعية للأسر المواطنة المنتجة فقد أسندت إلى 32 أسرة تنفيذ مشروع إفطار الصائم في 27 موقع إفطار، لتصل نسبة نمو أعداد الأسر المشاركة في المشروع إلى 17% مقارنة بالعام الماضي بإجمالي 112.350 وجبة إفطار طوال الشهر.

بدورهن، أكدت المشاركات من الأسر المنتجة في مشروع إفطار الصائم، تحقيق المشروع نجاحاً كبيراً من خلال دعم الجمعية للأسرة المواطنة المنتجة، في إعداد وجبات يومية خلق بداخلهم مشاعر من الرضا والسعادة لتوفير نافذة لبيع وتسويق منتجاتهم.

وعبّرت المواطنة شيخة عبد الله سعيد «أم يوسف» إحدى المشاركات في مشروع إفطار صائم عن شكرها للجمعية على دورهم البارز من دعم مالي وتأهيل وتدريب، ورفع مستوى دخلها من خلال بيع ما تنتجه، الأمر الذي دفعها إلى تعليم ابنتها مهرة فن الطبخ لمساعدتها في مشاريعها في إعداد الأطعمة، من أجل توفير الدخل المناسب للعائلة.

وأشارت المواطنة أم عادل إلى أنها تشارك في مشروع إفطار صائم منذ 4 أعوام بتحضير الوجبات وفق اشتراطات صحية عالية، في جو عائلي مليء بروح التنافس بين أفراد الأسرة الواحدة في إطار تحسين مستوى دخل للأسرة، موضحة بأن الوجبات يتم تغليفها وتوصيلها إلى الصائمين بمساعدة أولادها طوال شهر رمضان المبارك، وأن أبناءها يتسابقون من أجل نيل الأجر .