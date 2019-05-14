«تنفيذية أبوظبي» تصدر قرارات بإعادة تشكيل 4 لجان تخصصية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عدداً من القرارات لإعادة تشكيل اللجان الفرعية، وهي أربع لجان تخصصية يرأس كلاً منها عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية.

فقد أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ونص القرار على عضوية كل من الدكتور مغير خميس مغير الخييلي، واللواء فارس خلف خلفان المزروعي، وخليفة محمد فارس المزروعي.

والدكتورة روضة سعيد علي السعدي.وبحسب القرار، تختص اللجنة في النظر والبت في شكاوى وتظلمات الأفراد والشركات والمقاولين على الجهات والشركات الحكومية بما في ذلك إحالة الموظفين للتأديب وفق النظم المتبعة في حال ثبوت الإهمال أو التقصير، بجانب الوقوف على أسباب الشكاوى وتوجيه الجهات لحلها ومتابعة أدائها.

كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة التخطيط والمبادرات برئاسة محمد خليفة أحمد المبارك.

نص

ونص القرار على عضوية كل من سيف محمد علي الهاجري، وسارة عوض عيسى مسلم، ومريم عيد خميس المهيري، وإلهام عبد الغفور محمد القاسم.

وبحسب القرار، تتولى اللجنة اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع وخطط التحفيز وترسية العقود المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها والتعديل عليها ضمن حدود صلاحياتها المالية، بالإضافة إلى دراسة ومتابعة المواضيع الاستراتيجية والتحديات المرتبطة بأداء الجهات التنموية والخدمية وفقاً لما تكلفها بها اللجنة التنفيذية، ودراسة ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ برامج وخطط التحفيز المعتمدة في الإمارة ورفع التقارير بشأنها للجنة التنفيذية.

كما تختص اللجنة في مراجعة الطلبات المرفوعة للمجلس التنفيذي والمتعلقة بالإعلام والاتصال الحكومي ورفع التوصيات بشأنها وفقاً للنظم المتبعة. وصدرت اللجنة التنفيذية قراراً بتشكيل لجنة المشاريع العامة والشؤون التشغيلية برئاسة فلاح محمد فلاح الأحبابي وعضوية كل من المهندس عويضة مرشد علي المرر.

وسيف محمد علي الهاجري، ومبارك عبيد خميس الظاهري وسويدان راشد سويدان الظاهري. وبحسب القرار، تختص اللجنة بإصدار القرارات والبت في عقود المشاريع الرأسمالية وعقود النفقات التشغيلية وكل المناقصات والممارسات والتعاقد بالأمر المباشر والأوامر التغييرية عليها والأعمال الإضافية، بالإضافة إلى البت في نقل وتسليم أصول البنية التحتية في المشاريع التطويرية ورفع ما تراه منها للجنة التنفيذية.

مراجعة

وتختص اللجنة كذلك بمراجعة التحديات والمخاطر التي تواجه المشاريع الرأسمالية ورفع التقارير والحلول بشأنها، والإشراف على خطط المشاريع الرأسمالية ومستوى تنفيذها، والموافقة على استئجار ونقل المقار للجهات الحكومية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل نطاق المشاريع الرأسمالية المعتمدة على أن لا تتجاوز تكلفتها 25% من قيمة العقد وفي حدود نصابها المالي، وكذلك اعتماد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حدود نصابها المالي ووفق الموازنة المعتمدة.

كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الكوادر البشرية والإدارة التنفيذية برئاسة سارة عوض عيسى مسلم وعضوية المهندس عويضة مرشد علي المرر، ومحمد خليفة أحمد المبارك، ومحمد حمد جابر الهاملي وعامر حسين محمد الحمادي.

وبحسب القرار تختص اللجنة بمراجعة السياسة العامة للموارد البشرية والتوطين في الإمارة والتوصية بشأنها إلى اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية والتوطين المعتمدة، بالإضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وتعديلاتها، واقتراح السياسات والضوابط الخاصة بمكافآت الموظفين ومجالس الإدارة والأمناء ورفعها للجنة التنفيذية.

وحدد القرار أنه يمكن للجنة البت في موضوعات الإجازات، شرط المؤهل العلمي والخبرة بغرض التعيين أو الترقية، والبت في طلبات إعارة موظفي ما دون الإدارة التنفيذية إلى الجهات الحكومية الاتحادية وإلى الحكومات المحلية في الإمارات الأخرى وإلى الأشخاص المعنوية العامة والخاصة في الدولة، وكذلك طلبات إعارتهم إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والدولية والإقليمية.