بلدية مدينة العين تضاعف عدد سقايات مياه شرب الطيور

المصدر: العين - وام

حرصت بلدية مدينة العين ضمن حملة «سقيا طير» على زيادة سقايات مياه شرب الطيور بنسبة 100%، والتي تهدف للمحافظة على التنوع البيولوجي في مدينة العين وتقليل موت الطيور نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وتعزيز مبدأ التراحم الذي يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف.

شملت الحملة مناطق قطاعي وسط المدينة والشمالي على فترتين صباحية ومسائية تم خلالها توزيع 1000 وعاء ماء ضمن سقايات ملونة لشرب الطيور، بزيادة بلغت 100% عن عدد السقايات التي تم توزيعها العام الماضي بهدف المحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية وذلك عند ملاحظة عدد من الطيور النافقة في فترة الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم إطلاق هذه المبادرة لما لها من مردود بيئي على المدينة.

وتم توزيع سقايات الطيور في المناطق التي يكثر تجمعها مثل المماشي والحدائق، والتي شملت ممشى الخالدية وحدائق قطاعات مدينة العين وحديقة مشرف بإمارة دبي ومجالس دائرة ضواحي بالشارقة، فيما شارك في الحملة عدد من الفرق التطوعية مثل فريق الوطن التطوعي وفريق كشافة الاغا إلى جانب موظفي بلدية مدينة العين والجهات الخاصة وعدداً من المشاركين بإشراف إدارات خدمة المجتمع في القطاعات المنظمة لمبادرة سقيا طير.