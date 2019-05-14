إطلاق الموسم 8 لـ«رمضان رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فعاليات برنامج رمضان رأس الخيمة في موسمه الثامن، خلال الفترة من 3 - 16 مايو الجاري، بهدف إحياء ليالي الشهر الفضيل ونشر التوعية بأهميته، وتعزيز قيم الدين الإسلامي السمح.

ويتضمن البرنامج الرمضاني مجموعة من المحاضرين والدعاة المتميزين، ضمن باقة من المحاضرات التوعوية المتنوعة التي توزعت على مساجد عدة في أنحاء الإمارة.

تعزيز

وأوضح أحمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، أن البرنامج الرمضاني الذي تنظمه المؤسسة بشكل سنوي يهدف إلى تعزيز قيم الإيمان والعمل الصالح وتقوية الصلة بالله تعالى.

وأشار إلى أن تألق البرنامج الرمضاني وتميزه في كل سنة يأتي من دعم الحكومة الرشيدة المستمر للمشاريع النافعة والهادفة للمجتمع، مشيراً إلى أنه تم نشر إعلانات البرنامج الرمضاني وتفاصيله على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمن البرنامج محاضرة استقبال شهر رمضان قدمها الدكتور صالح عبدالكريم في مسجد الشيخ زايد بمنطقة كورنيش القواسم.

وقدم الدكتور عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي محاضرته بعنوان «أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» في مسجد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي بمنطقة النخيل، وقدم حمد الكندي محاضرة من أحوال الصالحين في رمضان بمسجد عائشة أم المؤمنين بالمناطق الجنوبية في رأس الخيمة.