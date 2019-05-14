تذكرة «مواقف» تمكّن المتعاملين من استخدام المواقف في المناطق المفعّلة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أفاد خميس الدهماني رئيس فريق مواقف في أبوظبي، بأن تذكرة «مواقف» الخاصة بالمواقف الرئيسية السارية المفعول، والتي يتم الحصول عليها عن طريق الأجهزة أو الرسائل النصية تمكن المتعامل من استخدام المواقف الرئيسية والفرعية في جميع المناطق المفعلة داخل جزيرة أبوظبي، بينما يقتصر استخدام تذاكر «مواقف الفرعية» السارية الصلاحية في المواقف الفرعية فقط وفي جميع المناطق الخاضعة لتنظيم «مواقف» داخل جزيرة أبوظبي.

وأكد ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، بالإضافة إلى عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

وفي سياق متصل تم الإشارة إلى السماح للمصلين في أوقات الصلاة بالوقوف المجاني في الممرات والأماكن المطلية باللون الأصفر والرمادي من دون عرقلة السير والتأثير في انسيابية الحركة المرورية، وفيما يتعلق بقطر المركبات تم التوضيح بأنه سيتم قطر المركبة المخالفة لقوانين اللائحة التنفيذية لتنظيم مواقف المركبات في أبوظبي، وإبلاغ المتعامل من خلال رسالة نصية قبل قطر المركبة.

ويهيب المركز بالمتعاملين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بخدمة «مواقف»، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وإعاقة الحركة المرورية، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف.