الإمارات تشارك في أسبوع الأمم المتحدة العالمي للسلامة على الطرق

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال بأسبوع الأمم المتحدة العالمي الخامس للسلامة على الطرق، الذي تحتفل به دول العالم هذا العام تحت شعار «الريادة في السلامة المرورية» خلال الفترة من 7 ولغاية 14 مايو الجاري.

وقال العميد جمعة أحمد هامل خلفان القبيسي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية: إن مشاركة الدولة في أسبوع المرور العالمي يأتي تأكيداً على الحرص والاهتمام الذي توليه للمحور المروري، وسعيها دوماً للوقوف على واقعنا المروري وإعادة النظر بكل ما يحيط به، وإيجاد الحلول لما نواجهه من تحديات ومشكلات مرورية، حيث يتم التركيز على الإنسان الذي يعتبر العنصر الأساسي في الحركة المرورية.

وأضاف العميد القبيسي، أن شعار أسبوع المرور العالمي لهذا العام، يترجم توجهات العالم في السعي الجاد إلى الحد من الحوادث، وتحقيق الريادة في السلامة المرورية؛ لاسيما أن مآسي الحوادث المرورية تشغل جميع المجتمعات، وذلك للسعي وراء إيجاد وسائل للحد من آثارها على الصعيد الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، وأن هذه المناسبة تعتبر من أهم المناسبات المرورية العالمية، والتي تعد لها برامج وأنشطة عدة تتخللها اجتماعات وندوات، ومحاضرات وزيارات ميدانية ولقاءات وبرامج يبث بعضها عبر القنوات الإعلامية العالمية.