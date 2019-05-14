افتتاح مختبر لمسرعات السلامة المرورية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، مختبر مسرعات السلامة المرورية في مديرية المرور والدوريات، ضمن آلية المسرعات الحكومية لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض نسبة الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناتجة عنها.

ويقوم المختبر بمهمة متابعة فرق العمل المرورية في مجالات الهندسة والضبط والتوعية، وتحديد الأهداف والموارد الخاصة، لتحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال مدة زمنية قصيرة، وإعداد تقارير عن النتائج المحققة وضمان استدامتها.

كما يعتبر آلية متابعة وتقييم مرورية لمؤشرات السلامة المرورية والخطط الاستشرافية التطويرية، لدفع وتيرة العمل وتسريع الخطى، بما يسهم في تحقيق الأجندة الحكومية في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية إلى أفضل الممارسات.