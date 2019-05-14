«دبي القضائي» يدشّن نسخة تجريبية من الفهرس الإلكتروني لمكتبته

المصدر: دبي - البيان

دشن معهد دبي القضائي نسخة تجريبية من الفهرس الإلكتروني لمكتبته، ليكون بمثابة بوابة متقدمة لتعزيز تجربة مستخدميها.

وتم الإعلان عن الخدمة الجديدة على هامش المشاركة العاشرة للمعهد في الدورة التاسعة والعشرين من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019»، الذي استضافته مدينة أبوظبي، ونظمته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الماضي.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نحن حريصون على المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تنظمها الدولة، ويأتي تواجدنا تعزيزاً لمنهجنا المتمثل في توفير الكتاب القانوني المتخصص في أفضل حلة وبأسعار رمزية لتحقيق أحد أهدافنا الاستراتيجية لنشر الوعي القانوني، وتوفير التشريعات والمؤلفات الإماراتية لكافة المشتغلين بالقانون».