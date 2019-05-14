تفاهم بين جامعة عجمان وجمعية المهندسين لدعم البحث العلمي

وقّعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين الإماراتية، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجامعة والجمعية، وفي إطار الدور الفاعل الذي يقوم به الجانبان ضمن المشروع التنموي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، ورغبةً من الجانبين بالتعاون في تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية والمهنية.

وقع المذكرة عن جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وعن جمعية المهندسين المهندس محمد محمود مشروم، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقد أبدى الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان سعادته بزيارة وفد جمعية المهندسين برئاسة المهندس محمد محمود مشروم، لافتاً إلى أن بنود مذكرة التفاهم تتضمن العديد من المبادرات، منها الاستفادة من خبرات الجمعية في مجال التدريب، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون في مختلف مجالات العمل الهندسي، لا سيما مجال البحث العلمي. مشيداً بالخطوة الرائدة لجمعية المهندسين المتمثلة في تكوين مجلس خاص للمهندسين الشباب، يهدف إلى تطوير وتنمية مهارات ومقدرات شباب المهندسين بصورة تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل. عجمان - البيان