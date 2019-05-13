محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير الكويت

المصدر: البيان الالكتروني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تناول إدانة العمل التخريبي الذي تعرضت له أربع ناقلات نفطية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

وأعرب أمير الكويت عن استنكاره لهذا العمل، متمنياً أن تسفر التحقيقات التي تجريها دولة الإمارات عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، وتمنى أن تنعم الإمارات والمنطقة بالأمن والاستقرار.