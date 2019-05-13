محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم جموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل من وجهاء و أبناء القبائل و أنجالهم الذين وفدوا من مختلف مناطق الدولة لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة.

و تبادل سموه و أبناء شعبه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهاني والتبريكات داعين الله تبارك و تعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير و سعادة و تسامح على مجتمع الإمارات و أن يعيده على قيادتنا المعطاءة بدوام الصحة والعطاء وعلى دولتنا العزيزة باضطراد التقدم و الرخاء و الاستقرار.

و قد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة راجين الله العلي القدير أن يديمها من نعمة و يحفظها من زوال.

حضر الأمسية الرمضانية .. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.