توضيح هام من "صحة دبي" حول وفاة أم أثناء جراحة استبدال مفصل الورك

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

ناشد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي كافة أفراد المجتمع بالتوجه الى الهيئة في حال كان لديهم أي شكاوى تتعلق بالمرافق الطبية في دبي سواء في القطاعين العام والخاص، وعدم التسرع في إصدار أحكام على الأطباء تتهمهم بالإهمال والخطأ، مؤكدا أن الأخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم بما فيها الدول الأكثر تقدماً في الرعاية الصحية.

وقال الدكتور الملا لـ «البيان»: إن اللجوء لوسائل الاعلام وإصدار أحكام مسبقة بالخطأ والإهمال دون وجود ما يثبت ذلك من شأنه الإضرار بسمعة الأطباء والقطاع الصحي ولا يخدم موضوع السياحة العلاجية، مناشداً كافة افراد المجتمع بالتريث قليلا حتى استكمال التحقيقات التي سيتم الإعلان عنها بشفافية وبما يضمن حقوق كافة الأطراف.

وكانت توفيت أم لطفلين تبلغ من العمر 42 عامًا، أثناء إجراء عملية جراحية لاستبدال مفصل الفخذ في احد المستشفيات في دبي.

وقال الدكتور الملا إن المستشفى معتمد عالمياً من قبل لجنة الاعتماد الدولي الأمريكية "جي سي أي"، كما قام اطباؤه بإجراء آلاف العمليات محلياً وعالمياً باعتبارهم من الأطباء العالميين، وبالتالي يجب الوقوف على كل مسببات الوفاة قبل إطلاق أحكام لا تستند إلى أي ادلة أو براهين.

وقال الدكتور مروان الملا، إن القضية قيد التحقيق حالياً، وتنظر هيئة الصحة بدبي في كل حالة من حالات الشكاوى الطبية بجدية وحيادية، ويتبع قطاع التنظيم الصحي، الإجراءات القانونية وفقًا للمعايير الدولية للتحقيق في مثل هذه الحالات، حيث يتم تشكيل لجنة من خبراء للتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الحادثة قد وقعت في التاسع من مايو وفقاً لـ «خليج تايمز»، بعد إجراء عملية جراحية لاستبدال مفصل الورك وقال المستشفى بانه قام بتوضيح ملابسات وتطورات الحالة للعائلة بكل شفافية ووضعناهم في صورة مراجعة الحالة ودراستها.

وأضاف بانه يتم التعامل مع هذه الحادثة حاليًا بمراجعات متعمقة متعددة المستويات، وفقًا لإرشادات هيئة الصحة بدبي (DHA) والمفوضية الدولية المشتركة (JCI). كما تم إخطار السلطات المعنية وهيئة الصحة بدبي بتقييمها ومراجعتها بشكل مستقل وسنبقي عائلة المريض على اطلاع دائم.

وأكد المستشفى أنه قام بإجراء آلاف العمليات الجراحية، وكانت دائما نتائجها ممتازة بأفضل المعايير الدولية، واستحقت عليها شهادات مميزة على جودة الرعاية التي نقدمها وسلامتها، وستبقى سلامة وصحة المرضى على رأس أولوياتنا.