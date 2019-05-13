الإمارات تطلق «التصميم الحكومي» لمبادرات تركز على الإنسان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة «التصميم الحكومي» الأولى من نوعها على مستوى الحكومات التي تمثل منهجية جديدة في العمل الحكومي تتبنى مبادئ التفكير التصميمي الذي يركز على تطلعات المجتمع واحتياجات أفراده، وتعزيز ثقافة التصميم في تطوير وإطلاق مبادرات وسياسات وبرامج تركز على الإنسان، وتفعيل دوره الاجتماعي والاقتصادي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071». وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن حكومة الإمارات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسّخ نموذجاً استثنائياً في التطوير الحكومي يتبنى المستقبل، ويوظف أدواته لصناعة غد أفضل للمجتمع.

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ـــ حكومة الإمارات تطلق مبادرة التصميم الحكومي