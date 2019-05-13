الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا من مختلف مناطق الدولة إلى قصر البديع العامر، للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان الفضيل.

وتقبّل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة من الشيوخ وكبار المسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومحمد مير الرئيسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، ومن وفد جامعة الشارقة، ونخبة من المثقفين والمسرحيين العرب والإعلاميين.

وأعرب الجميع عن تهانيهم بهذه المناسبة، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بقصر الزاهر، الليلة الماضية، عدداً من الشيوخ والوزراء والمسؤولين وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ طالب بن صقر القاسمي، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والمهندسة جميلة الفندي، المديرة العامة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وأعضاء البرنامج.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم عجمان بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقّى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة، ومن الشيخ عبد العزيز بن ناصر النعيمي، المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالتكليف، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الدائرة.

وتبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل وأصحاب المنتجعات السياحية والفنادق العاملة في عجمان، وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر الزاهر، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة الماضية، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل من الشيخ محمد بن صقر بن محمد القاسمي، والشيخ طالب بن صقر بن محمد القاسمي، وجموع المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين ومديري الشركات والهيئات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذي دعوا العلي القدير أن يمنّ على سموه بالصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرقي والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

رأس الخيمة

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وهي تنعم بالخير والازدهار، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى سموهما بالصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرقي والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده، خلال اللقاء، مع القناصل الأحاديث الودية، وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة.

كما تقبّل سموهما التهاني من وفد دائرة البلدية، برئاسة منذر محمد بن شكر، المدير العام للدائرة، ووفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، برئاسة خليفة بن هويدن الكتبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، ووفد إذاعة رأس الخيمة، برئاسة محمد غانم مصطفى، مدير الإذاعة، ومن أعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والمواطنين وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.