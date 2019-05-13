أمير الكويت يستقبل سفير الدولة

المصدر: الكويت - وام

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت، ضمن جموع المهنئين من العاملين في السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكويت، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان.ونقل سفير الدولة إلى أمير الكويت تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتهانيهم القلبية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.