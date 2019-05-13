كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستقبل وفداً حكومياً من أوزبكستان

المصدر: دبي - وام

استقبلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وفداً حكومياً رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان، ضمن زيارة رسمية لدولة الإمارات بهدف تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية في التحديث والتطوير التعليمي والحكومي بين البلدين.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أهمية توسيع آفاق التعاون الأكاديمي في مجال الإدارة الحكومية والسياسات العامة، لأهمية ذلك في تعزيز جهود الحكومات وإيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع مختلف التحديات في المستقبل.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد الأوزبكي الذي ترأسه أوديل عبد الرحمنوف، نائب مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان لشؤون تطوير العلوم والتعليم والصحة والرياضة، على أقسام الكلية، وتلقى أعضاء الوفد شرحاً حول مختلف البرامج التعليمية والتدريبية التي تقدمها الكلية ودورها في استكمال مسيرة التميز في العمل الحكومي في دولة الإمارات.

وفي هذا الإطار قال الدكتور علي بن سباع المري إن زيارة الوفد الأوزبكي تمثل أهمية كبيرة لنا وفرصة لعرض خبراتنا الأكاديمية في الإدارة الحكومية ومختلف برامجنا التعليمية التي أصبحت نموذجاً يحتذى به في الدولة والمنطقة، حيث تتبنى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نهجاً ريادياً في الإدارة الحكومية والمؤسسية بهدف كسر القالب التقليدي للعمل الحكومي وإرساء منظومة تعليمية رائدة تضمن استدامة العمل الحكومي القائم على الابتكار.

وأضاف: «نسعى من خلال هذه الزيارة إلى توسيع آفاق تعاوننا الدولي للاطلاع على أحدث ممارسات الإدارة الحكومية والمؤسسية في العالم، وتطبيق ما يناسبنا في دولة الإمارات والمنطقة».