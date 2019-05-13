«مزن سات» إلى مداره في نهاية 2019

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، عن إطلاق القمر الصناعي «مزن سات» إلى مداره في نهاية العام الحالي 2019، وذلك بعد التعاقد مع شركة «EXOLaunch» على هامش مؤتمر الفضاء العالمي.

وسيجري إطلاق «مزن سات» بعد أن تم تطويره من قبل الطلبة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، مستفيدين من المرافق والمخابر العلمية المتطورة في مختبر الياه سات التابع لجامعة خليفة.

وسيعمل «مزن سات» على قياس كمية غازَي الميثان وثاني أكسيد الكربون وتوزعهما في الغلاف الجوي، باستخدام كاشف بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة، حيث سيعمل الطلبة على رصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية في مختبر الياه سات التابع لجامعة خليفة.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «إن مشروع قمر «مزن سات» الصناعي سيكون له دور فعال في دراسة الغلاف الجوي للأرض، وإعطاء معلومات وصور تفيد في حل الكثير من المشكلات التي تواجه الكوكب».

من جانبه، قال المهندس عبدالله المرر مدير مشروع القمر الصناعي «مزن سات»: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على مرحلة تجميع القمر الصناعي، تليها مرحلة الاختبارات الشاملة لضمان عمل القمر الصناعي بشكل سليم ضمن بيئة تحاكي الظروف الصعبة في مدار الأرض، قبل الإطلاق إلى الفضاء الخارجي في الموعد المقرر في نهاية السنة الحالية.