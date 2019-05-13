وزير الداخلية الباكستاني يعرب عن تقديره للإمارات على دعمها لبلاده

المصدر: إسلام أباد - وام

أعرب وزير الداخلية الباكستاني إعجاز أحمد شاه عن تقديره لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لباكستان لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية المرتكزة على دعم قطاعات أساسية كالتعليم والصحة إلى جانب تطوير البنية التحتية خاصة في المناطق النائية.وأكد خلال لقائه حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير الدولة لدى إسلام أباد، أن العلاقات الباكستانية - الإماراتية نموذج للعلاقات الثنائية المتطورة باستمرار، ليس لأنها ترتكز على أسس ثابتة فحسب، وإنما لأن هناك إدراكاً متبادلاً بين قيادتي الدولتين على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته أكد سفير الدولة أن القيادة الرشيدة في الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.