«خليفة الإنسانية» توزع 221 ألف وجبة إفطار في الدولة خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نحو 221 ألفاً و 900 وجبة إفطار صائم في 102 موقع لخيام إفطار الصائم موزعة على مستوى الدولة.

ويشارك في تنفيذ مشروع إفطار الصائم لمؤسسة خليفة الإنسانية هذا العام نحو 125 مشرفاً ميدانياً يتابعون تنفيذ المشروع والحرص على توفير احتياجات الصائمين الذين يتوافدون للاستفادة من المشروع خلال الشهر الكريم.

مشاركة

وأكدت المؤسسة أن 317 أسرة مواطنة مشاركة في «مشروع إفطار الصائم 2019» حيث خصصت المؤسسة 102 نقطة لتوزيع الوجبات في مختلف أرجاء الدولة. وحرصت المؤسسة على متابعة التفاصيل اليومية الدقيقة لمشروع إفطار الصائم، حيث تم تكليف 137 منسقة ومشرفاً، موزعين في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة جودة الوجبات الرمضانية ومدى مطابقتها للشروط الصحية. حيث يتولى المشرفون والمنسقون متابعة الأسر المواطنة أثناء عمليات إعداد وتجهيز وتسليم الوجبات في وقتها.