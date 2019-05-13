سعود المعلا يفتتح مول أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، الليلة الماضية، مول أم القيوين، بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً بافتتاح أحدث مركز للتسوق في الإمارة.

وتجوّل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، والشيوخ وكبار الشخصيات في مختلف أقسام مركز التسوق الذي تم تشييده حديثاً وداخل لولوهايبر ماركت، واطلع سموه على الأجنحة والأقسام التي تحتوي على مختلف البضائع.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عما تضمّه المجموعة من المتاجر المتخصصة الداخلية والأقسام المتنوعة للفرع الجديد. كما تسلّم صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين هدية تذكارية من رئيس مجلس إدارة مجموعة اللؤلؤ تقديراً لتشريفهما حفل الافتتاح.

وأعرب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللؤلؤ، عن خالص تقديره وامتنانه لصاحب السمو حاكم أم القيوين، ولسمو ولي عهد أم القيوين، لحضورهما شخصياً، وافتتاح مول أم القيوين مركز التسوق الأكبر في الإمارة، مما سيوفر تجربة تسوق عالمية للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأكد أهمية المشروع، قائلاً: «إنه مشروع مهم للغاية بالنسبة إلينا في إمارة أم القيوين، حيث نعمل وفق خطة توسعية طموحة لتعزيز وجودنا في جميع أنحاء دولة الإمارات، لقد كانت سياستنا دائماً هي أن نقترب من الناس بدلاً من جعلهم يقودون لمسافات طويلة للوصول إلينا».