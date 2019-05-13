سفارتا الدولة في نيجيريا والسودان تنفذان مشروع إفطار الصائم

المصدر: أبوجا - وام

دشنت سفارة الدولة لدى نيجيريا مشروع إفطار الصائم لشهر رمضان المبارك وذلك بحضور فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأوضح السفير عبيد التفاق أن مشروع إفطار الصائم الذي دأبت السفارة على تنفيذه كل عام يعكس مدى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.فوائد

ويستفيد من مشروع هذا العام قرابة 15 ألفاً ويشمل توزيع سلال غذائية على أكثر من 1000 من الأسر النيجيرية المحتاجة ومقار إيواء اللاجئين والمشردين من الحروب الأهلية ومناطق الصراع والإرهاب. من ناحية أخرى أقامت سفارة الدولة لدى جمهورية السودان إفطارها السنوي بمشاركة مجتمعية واسعة من الشخصيات السودانية في قطاعات الشؤون الإسلامية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والدينية والإعلامية وذلك بحضور عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السودان.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان في كلمته خلال الحفل: «إنه تم تسليم 9 محطات مياه تعمل بالطاقة الشمسية وتجهيز مركزين لغسيل الكلى في مدينة الحوش بولاية الجزيرة ومنطقة البان جديد بولاية الخرطوم، حيث تم توفير 14 جهاز غسيل كلى إضافة إلى جهازين من أجهزة معالجة المياه».