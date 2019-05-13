المير الرمضاني إلى مدينة الفتح السودانية

المصدر: الخرطوم - وام

أشرفت سفارة الدولة في الخرطوم على تنفيذ إفطارات مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية في مدينة الفتح السودانية.. مع إطلالة شهر رمضان المبارك وفي الأسبوع الأول منه. وعلى مدار أربعة أيام كانت قوافل المؤسسة تتجه وهي محملة بأكثر من 25 طناً من المير الرمضاني (طرود غذائية) إلى المنطقة الأكثر ازدحاماً في أطراف العاصمة الخرطوم «منطقة الفتح» لتوزيعها علي الأسر المتعففة الأكثر حاجة.

ورغم ارتفاع حرارة الطقس إلا أن استقبالاً حاراً كان في انتظار مندوبي السفارة علي مدخل مدينة الفتح (1) وأمام محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية مقدمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، التي كانت لها بصمات واضحة في هذه المنطقة وتنتشر محطات سموها في كل مربع من مربعات مدينة الفتح التي تمثل أكثر المناطق احتياجاً لمياه الشرب وخدمات الكهرباء والتعليم.

وأعرب عدد من المستفيدين الذين بلغ عددهم أكثر من 5000 عن شكرهم وتقديرهم للإمارات قيادة وشعباً لوقوفها المتواصل مع السودان، مشيدين بدعم الإمارات الذي يتواصل منذ سنوات خاصة في شهر رمضان المبارك.