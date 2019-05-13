دعم «الجليلة» ينقذ زويا من مضاعفات خطيرة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

عطاء مستمر سخرته مؤسسة الجليلة لمساعدة المحتاجين الذين ألمت الأمراض بهم وأنهكم علاجها، فكانت لهم خير معين بسخاء مؤسسها، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم المحسنين الذين أنقذوا حالات كثيرة من مضاعفات خطيرة، ورسموا البسمة على مئات الأسر كما هو الحال مع أسرة الطفلة زويا.

تشخيص

بدأت معاناة الطفلة زويا بعد أربعة أيام من الولادة، حيث لاحظ والداها ميلان لون الجلد والبول إلى اللون الأصفر، والذي بدأ يزداد مع الأيام، فقاما خلالها بمراجعة مراكز ومستشفيات عدة لمعرفة السبب، وبعد معاينة الطفلة لدى الاختصاصيين تبين وجود انسداد للقنوات الصفراوية في الكبد منذ الولادة، ويتطلب العلاج إجراء عملية مفاغرة معوية مع صرة الكبد بشكل عاجل حتى لا تتعرض لمضاعفات.

كانت الصدمة كبيرة على أسرة الطفلة بعد سماع تشخيص الأطباء، وازداد قلقها حينما أدركت الكلفة العالية التي يتطلبها إجراء هذا النوع من العمليات، فظلوا في حيرة من أمرهم وكيفية تدبير هذا المبلغ العاجل لإنقاذ فلذة كبدهم.وعلى الرغم من الخوف والألم الذي كان يعتصر قلبهم على طفلتهم حديثة الولادة، إلا أنهم كانوا موقنين أنهم في بلد العطاء والخير وسيجدون من يعينهم على تجاوز محنتهم، وذلك ما أكدته لهم مؤسسة الجليلة التي استجابت بسرعة لحالة الطفلة، ووفرت لهم المبالغ حتى أجروا العملية بنجاح، وتحسن وضعها الصحي بشكل تدريجي وسريع، والآن بعد مرور فترة بسيطة من الوقت على إجراء العملية أصبحت زويا تتمتع بصحة جيدة جداً، وانزاح الهم الذي أرهق تفكير أسرتها.

برنامج فرح

«فرح» هو برنامج علاج الأطفال في مؤسسة الجليلة الذي قدم الدعم للأطفال الذين يعانون من عدد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

منذ عام 2013، استثمرت مؤسسة الجليلة ما يقارب الـ44 مليون درهم لتوفير الرعاية والعلاج الجيد لـ600 مريض من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعاجزين عن تحمل تكاليف علاجهم، منهم 290 طفلاً. وتراوحت تكاليف علاجهم من 20.000 إلى 500.000 درهم.

التبرع

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للتبرع أرسل #فرح إلى:

4202 بـ 10 دراهم

4206 بـ 50 درهماً

4209 بـ 100 درهم

4409 بـ 500 درهم

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